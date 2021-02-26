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26 февраля 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,4503 руб.
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26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4503 руб. Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071 сделка. Объем торгов составил 25195,02 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,45 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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26 февраля 2021 года 20:14
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 63,12 пункта (1,851%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3346,64 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 февраля снизилась на 1,42% и составила 53016,036 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53016,036 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 765,405 млрд руб., или на...
.26 февраля 2021 года 19:29
Группа "ЛСР" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24%... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4993 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4697 руб., максимальный - 11,5664 руб. Было заключено 434 сделки.... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4503 руб. Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5866 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2475 руб., максимальный - 74,925 руб. Было... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:04
ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:03
Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 февраля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен также составил 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на 1,7%. По данным... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:01
Предпринимательская уверенность в РФ в феврале выросла и в добыче, и в обработке второй месяц подряд - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2021 года в добывающих производствах вырос до минус 0,3% с минус 2,7% в январе, в обрабатывающих производствах поднялся до минус 1% с минус 1,7% месяцем ранее,... читать дальше
.26 февраля 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 16 по 24 февраля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 9 по 15 февраля инфляция составляла 0,2%. С начала февраля инфляция составила 0,6%, с начала года - 1,2%. В феврале 2020 г.... читать дальше
.26 февраля 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с мировыми площадками и нефтью из-за выросших доходностей гособлигаций США и опасений относительно разгона мировой инфляции; В пятницу снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai... читать дальше
.26 февраля 2021 года 18:49
Индекс потребительского доверия в США в феврале опустился до 76,8 пункта по сравнению с 79 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц... читать дальше
.26 февраля 2021 года 18:47
ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе... читать дальше
.26 февраля 2021 года 18:41
Золото дешевеет и может завершить снижением четвертые торги подряд во второй раз с начала года, поскольку резкий рост доходности гособлигаций ослабил спрос на драгоценный металл. За неделю золото может подешеветь на 0,9%, за месяц - на 4,9%. Фьючерсы на золото также... читать дальше
.26 февраля 2021 года 18:28
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2021 года уменьшилась на 1 трлн 53,7 млрд рублей, или на 1,8% - до 57 трлн 598,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 февраля... читать дальше
.26 февраля 2021 года 18:24
ИА "Титан-3" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,2 млрд рублей на уровне 7,45%
ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" на уровне 7,45% годовых, объем размещения установлен на уровне 2 млрд 210,148 млн рублей, сообщил... читать дальше
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