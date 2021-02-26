Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,4503 руб.

Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071 сделка. Объем торгов составил 25195,02 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,45 руб. за евро.

26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4503 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 63,12 пункта (1,851%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3346,64 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53016,036 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 765,405 млрд руб., или на...

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Группа "ЛСР" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24%... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4993 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4697 руб., максимальный - 11,5664 руб. Было заключено 434 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4697 руб., максимальный - 11,5664 руб. Было заключено 434 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4503 руб. Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071... Минимальный курс евро составил 90,13 руб., максимальный - 90,8275 руб. Была заключена 6071... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5866 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2475 руб., максимальный - 74,925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,2475 руб., максимальный - 74,925 руб. Было... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел... Сбор заявок прошел... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 февраля 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен также составил 0,2%. С начала года цены на бензин повысились на 1,7%. С начала года цены на бензин повысились на 1,7%. По данным... По данным... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2021 года в добывающих производствах вырос до минус 0,3% с минус 2,7% в январе, в обрабатывающих производствах поднялся до минус 1% с минус 1,7% месяцем ранее,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 16 по 24 февраля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 9 по 15 февраля инфляция составляла 0,2%. С начала февраля инфляция составила 0,6%, с начала года - 1,2%. В феврале 2020 г.... В феврале 2020 г.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с мировыми площадками и нефтью из-за выросших доходностей гособлигаций США и опасений относительно разгона мировой инфляции; В пятницу снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai... В пятницу снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале опустился до 76,8 пункта по сравнению с 79 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц... Предварительное значение индекса за текущий месяц... читать дальше

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ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе... Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,95-8,20% годовых, в ходе... читать дальше

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Золото дешевеет и может завершить снижением четвертые торги подряд во второй раз с начала года, поскольку резкий рост доходности гособлигаций ослабил спрос на драгоценный металл. За неделю золото может подешеветь на 0,9%, за месяц - на 4,9%. Фьючерсы на золото также... Фьючерсы на золото также... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в январе 2021 года уменьшилась на 1 трлн 53,7 млрд рублей, или на 1,8% - до 57 трлн 598,4 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 февраля... В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 февраля... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" на уровне 7,45% годовых, объем размещения установлен на уровне 2 млрд 210,148 млн рублей, сообщил... читать дальше

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