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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2188,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2040,55 млрд руб.
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26 февраля 2021 года 09:47
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2188,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2040,55 млрд руб.
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26 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 февраля составили по Российской Федерации 2188,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2008 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3178,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2938,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 февраля составили 2040,55 млрд руб. против 2050,48226 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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