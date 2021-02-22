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22 февраля 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,5472 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,5472 руб.

Минимальный курс евро составил 89,8225 руб., максимальный - 91,0075 руб. Было заключено 5380 сделок. Объем торгов составил 13800,39 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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