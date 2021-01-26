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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,0175 руб.
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26 января 2021 года 18:02

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,0175 руб.

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26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5025 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0175 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,93 руб., максимальный - 75,7825 руб. Было заключено 16719 сделок. Объем торгов составил 63329,56 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,0175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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