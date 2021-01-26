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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 11,6 млрд руб.
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26 января 2021 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 11,6 млрд руб.
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26 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 января по данным на начало операционного дня снизилось до 11,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 165,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53372,090 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,693 млрд руб., или на...
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1325 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,9325 руб., максимальный - 75,79 руб. Было... читать дальше
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Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 89,3 пункта с пересмотренных 87,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее декабрьское значение оценивалось в 88,6... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,6%). Тем временем в плюсе торговалась Европа,... читать дальше
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Рост экспортных поставок электроэнергии в январе 2021 г. составил 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передала "Интерфаксу" через пресс-службу член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина. Поставки в Финляндию увеличились на 26%, в страны Балтии -... читать дальше
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Б разместил 21,44% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К287 на 4,3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,14% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше
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.26 января 2021 года 18:39
Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в 2020 году упал на 46% в сравнении с предыдущим годом, сообщила Международная ассоциация аэропортов (МАА), не уточнив показатель в абсолютном выражении. Ранее МАА прогнозировала падение перевозок по итогам года более чем 40%. В... читать дальше
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Аналитики ЦБ считают, что цифровой рубль приведет к снижению прибыли банков от использования дешевых пассивов
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