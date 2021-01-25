25 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2021
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25 января 2021 года 17:15
Минюсту необходим доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО) для установления факта правомерности расходования ими получаемых денежных средств, заявляет министерство.
Министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект... читать дальше
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25 января 2021 года 16:46
Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин.
"Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй... читать дальше
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25 января 2021 года 16:35
Банк России предложил обсудить идею разрешить владельцам 95% акций публичных акционерных обществ принудительно выкупать бумаги у миноритариев независимо от способа приобретения ими такого уровня контроля.
Инициатива регулятора представлена в консультативном докладе "О... читать дальше
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25 января 2021 года 16:33
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-583 на 20 млрд 805 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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25 января 2021 года 16:24
Розничная торговля РФ выйдет на объемы товарооборота 2019 года приблизительно летом 2022 года, если ситуация с коронавирусом, доходами населения и в экономике в целом будет развиваться по относительно благоприятному сценарию, прогнозируют эксперты Высшей школы... читать дальше
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25 января 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,07 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3398,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3425,25 (+1,25%) пункта,... читать дальше
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25 января 2021 года 16:14
Банк России предлагает наделить суд правом оценивать справедливость условий и стоимость выкупа акций у миноритариев при принудительном выкупе акций (squeeze-out). Причем выступать в качестве независимого арбитра суд будет на предварительном этапе, до начала выкупа. Цену выкупа... читать дальше
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25 января 2021 года 16:05
Главный экономист Market Securities Кристоф Барро считает, что экономика США рискует снизиться в ближайшие месяцы, однако должна продемонстрировать уверенный рост начиная с весны. Барро стал лучшим аналитиком 2020 года по версии MarketWatch.
По мнению Барро, рост ВВП... читать дальше
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25 января 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,35/76,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 106 коп., Cредний курс продажи...
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25 января 2021 года 15:55
В России с кризисных летних максимумов продолжает снижаться уровень безработицы, сейчас составляет 5,9%, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества. По его словам, текущие тенденции в экономике позволяют... читать дальше
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25 января 2021 года 15:44
Инвесторы вкладываются в опционы, которые принесут им прибыль в случае, если американский фондовый рынок продолжит рекордный рост.
Активность сделок с опционами остается очень высокой в январе после рекордных объемов в 2020 году. Это еще один признак, указывающий на... читать дальше
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25 января 2021 года 15:32
Структура потребления энергии в мире вряд ли существенно изменится, и все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного периода времени, считает президент РФ Владимир Путин.
"Весь мир поглощен альтернативными источниками энергии, и всё больше и больше... читать дальше
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25 января 2021 года 15:30
Во вторник, 26 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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25 января 2021 года 15:30
Во вторник, 26 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3422,90 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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25 января 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2538 руб.
Минимальный курс евро составил 90,775 руб., максимальный -... читать дальше
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25 января 2021 года 15:08
Южнокорейская Samsung Electronics Co. может инвестировать $17 млрд в строительство завода по производству чипов в Аризоне, Техасе или Нью-Йорке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы и осведомленные источники.
Компания рассматривает два участка в и... читать дальше
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