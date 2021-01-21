Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 января

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,13 пункта (1,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3422,67 пункта.

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Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8%...

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-15-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании.

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Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.

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"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 1,53% годовых, говорится в сообщениях компании.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54011,509 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 598,388 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,62 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3668 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3795 руб.

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Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 января 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,4%

С начала года цены на бензин повысились на 0,6%.