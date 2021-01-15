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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2356,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1187,82 млрд руб.
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15 января 2021 года 09:53
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2356,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1187,82 млрд руб.
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15 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 января составили по Российской Федерации 2356,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2191,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2562,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2416 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 января составили 1187,82 млрд руб. против 1196,23883 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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