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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 14 января в размере 89,7831 руб.
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Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Россия в январе резко увеличила экспорт зерна
Россия за 10 дней января экспортировала свыше 1,1 млн тонн зерна, что на 72% больше, чем в первой декаде января 2020 года. В том числе экспорт пшеницы вырос в 2,4 раза и превысил 1 млн тонн (425 тыс. тонн с 1 по 10 января 2020 года), сообщила...
 
Более трети россиян назвали экономическое положение в РФ плохим
Текущую экономическую ситуацию в России как плохую оценивают 36% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". В свою очередь, россиян, считающих, что дела в экономике РФ идут хорошо, согласно результатам исследования,...
 
В РФ выросла доля контрафактной мебели
В России может быть создана рабочая группа для координации проверок нелегальных мебельных кластеров. С такой инициативой к Минпромторгу обратилась Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР), сообщили "Коммерсанту" в самой...
 
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13 января 2021 года 13:34

ЦБ РФ установил курс евро с 14 января в размере 89,7831 руб.

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13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 89,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,96 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
13 января 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 13 января движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,39 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3470,26 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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13 января 2021 года 20:02
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "СДЭК-Глобал" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "СДЭК-Глобал" серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00562-R-001P-02E.

Срок действия программы - 50 лет.

Облигации...    читать дальше
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13 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 января снизилась на 0,27% и составила 54490,819 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54490,819 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,447 млрд руб., или на...
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13 января 2021 года 19:20
АКРА подтвердило рейтинг "Россетей" и их облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

"Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Россети" на уровне финансовых обязательств правительства РФ...    читать дальше
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13 января 2021 года 19:19
"Роснефть" установила ставку 8-го купона бондов серий 001P-06 и 001Р-07 на уровне 4,35%
НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 8-го купона биржевых облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей на уровне 4,35% годовых, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на бонды серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176...    читать дальше
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13 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,7117 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7117 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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13 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,7844 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7844 руб.

Минимальный курс евро составил 89,42 руб.,...    читать дальше
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13 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,417 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,417 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3726 руб., максимальный -...    читать дальше
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13 января 2021 года 19:00
Инфляция в России за период с 1 по 11 января составила 0,4% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период с 1 по 11 января 2021 г. повысились на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В 2020 году в целом за январь инфляция составила 0,4%, с 1 по 9 января -0,3%).

За период с 1 по 11 января 2021 г. выросли...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи просел на 0,04%, индекс РТС подрос на 0,12%
Фондовый рынок РФ, начавший торги на повышательном тренде, завершил среду незначительными разнонаправленными изменениями.

Европейские фондовые рынки в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой., потом умеренно повышались. Днем часть индикаторов снова...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:51
В этом году расходы американцев на бензин могут вырасти на 16,3%
В этом году расходы американцев на бензин могут вырасти на 16,3% - до $325,6 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на прогноз компании GasBuddy.

В прошлом году американцы потратили на бензин $280 млрд - примерно на $100 млрд меньше, чем 2019 году.

Рост...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:44
Экспорт шампиньонов из России вырос в прошлом году в 3 раза
В 2020 году Россия в 3 раза увеличила экспорт шампиньонов, следует из оценочных данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Экспорт прогнозируется почти в 2,1 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении.

При этом ИКАР...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:37
В феврале возобновятся продажи субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток - Минвостокразвития
Правительство выделило дополнительные 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, продажи льготных билетов возобновятся в феврале, сообщила пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики со ссылкой на главу ведомства Алексея...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 1 января по 8 января на 3248 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4395 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3248 тыс. баррелей - до 482,211 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 4395 тыс. баррелей и составили 245,476 млн баррелей,...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:25
ФНБ в декабре вырос на 88,7 млрд руб., до 13,5 трлн руб., ликвидная часть снизилась на 135 млрд руб.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 13 трлн 545,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $183,358 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 декабря фонд составлял 13 трлн 457,02 млрд рублей, или 11,8%...    читать дальше
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13 января 2021 года 18:18
На "МосБиржу" в 2020 году пришли почти 5 млн частных инвесторов, вложив в российские акции 301 млрд руб.
Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн, говорится в сообщении биржи.

Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно росла - в декабре 2020 года...    читать дальше
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