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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,2663 руб.
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13 января 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,2663 руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 74,2663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,94 коп.
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13 января 2021 года 13:40
ООО "Обувь России" установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых.... читать дальше
.13 января 2021 года 13:34
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,5264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 января 2021 года 13:34
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 89,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,96 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 января 2021 года 13:19
В 2020 году АО "АвтоВАЗ" снизило продажи автомобилей Lada в РФ в годовом выражении на 5,2%, до 343,512 тыс., сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне на ежегодной итоговой конференции компании. Таким образом, продажи "АвтоВАЗа" в РФ в декабре... читать дальше
.13 января 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,05 пункта (0,203%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3478,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3504,33 (+0,94%) пункта,... читать дальше
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13 января 2021 года 13:11
Россия за 10 дней января экспортировала свыше 1,1 млн тонн зерна, что на 72% больше, чем в первой декаде января 2020 года. В том числе экспорт пшеницы вырос в 2,4 раза и превысил 1 млн тонн (425 тыс. тонн с 1 по 10 января 2020 года), сообщила "Интерфаксу" директор аналитического... читать дальше
.13 января 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,6157 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 января по 13 января) - 74,6157 руб. за доллар, максимальное значение - 76,0677 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,45 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 января 2021 года 13:04
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе сегодняшних торгов. Инвесторы следят за эпидемиологической ситуацией в регионе, где власти пытаются ускорить проведение вакцинации. Тем временем локдаун в Нидерландах был продолен на три недели. Канцлер ФРГ Ангела Меркель,... читать дальше
.13 января 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,94/74,62 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,94/74,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.13 января 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,1/90,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 января 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,44/74,41 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,44/74,41 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 17 коп., средний...
.13 января 2021 года 12:51
Количество граждан, работающих в России удаленно, составляет порядка 6 млн человек, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев. "Сейчас, по нашим оценкам, до 6 млн человек работает на удаленной работе", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей... читать дальше
.13 января 2021 года 12:43
Саудовская Аравия сократила поставки нефти по меньшей мере девяти нефтепереработчикам в Азии и Европе после принятия решения о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте. Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в следующем месяце поставит меньше... читать дальше
.13 января 2021 года 12:34
По прогнозам Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), после пятипроцентного экономического спада в 2020 году в текущем году экономика Германии вернется к положительным показателям - ожидается рост ВВП на 3,5%, передает "Немецкая волна" со ссылкой на сообщение... читать дальше
.13 января 2021 года 12:26
Больше половины владельцев полисов ОСАГО оформляли убытки при ДТП с применением европротокола - без вызова сотрудников полиции на место происшествия, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) по итогам анализа данных за 11 месяцев 2020 года. Доля таких урегулирований в... читать дальше
.13 января 2021 года 12:19
Россия в 2020 году (по состоянию на 20 декабря) экспортировала майонеза и других соусов (ТН ВЭД 210390) на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - на сумму $121 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В натуральном выражении поставки выросли на... читать дальше
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