Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 70 млрд руб.

11 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 января по данным на начало операционного дня выросло до 70 млрд руб.

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Китайский интернет-гигант Baidu Inc. и автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group планируют совместно выпускать электромобили. Для этого они создадут компанию. Baidu сообщила в пресс-релизе, что будет поставлять "умные" технологии для электромобилей, в то время... Baidu сообщила в пресс-релизе, что будет поставлять "умные" технологии для электромобилей, в то время... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 315 случаев, умерли за сутки 436 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "ТГК-1" до уровня "АА+(RU)" со "стабильным" прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг "АА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Повышение кредитного... "Повышение кредитного... читать дальше

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Механизм обратного акциза на нефть с демпфером поможет удержать рост розничных цен на бензин в России в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При... "Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4894 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1021 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1021 руб., максимальный -... читать дальше

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Садыр Жапаров по результатам ручного подсчета более 74% бюллетеней лидирует на прошедших в минувшее воскресенье досрочных выборах президента Киргизии с 83,9% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК республики в понедельник утром. Второе место занимает... Второе место занимает... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 января по данным на начало операционного дня выросло до 70 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ПАО "РусГидро" в 2021 г. рассчитывает увеличить чистую прибыль по МСФО на 43%, до 47,86 млрд руб., пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на бизнес-план компании. Выручка в 2021 г. должна составить 456,6 млрд руб., EBITDA - 107,39 млрд руб. При этом соотношение долга к EBITDA... Выручка в 2021 г. должна составить 456,6 млрд руб., EBITDA - 107,39 млрд руб. При этом соотношение долга к EBITDA... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,3982... читать дальше

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Дефицит микросхем, который уже затронул производство автомобилей в других регионах мира, теперь отражается и на выпуске автомобилей в США, пишет The Wall Street Journal. Ford Motor Co. собирается сегодня приостановить работу на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, из-за... Ford Motor Co. собирается сегодня приостановить работу на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, из-за... читать дальше

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Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до 1352, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель опустился до минимума с момента начала ведения расчетов в 1975 году. В 2019 г. число... читать дальше

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Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии сократились за 2020 год на 20,5% (более чем на $1,9 млрд) и составили на 1 января 2021 года $7 млрд 468,5 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ). За декабрь резервы выросли на 1,2% (на $92,1... За декабрь резервы выросли на 1,2% (на $92,1... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,4399 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 28,49 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,82 пункта (0,197%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3448 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 5,69 пункта (0,388%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 5,69 пункта (0,388%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,4399... читать дальше

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"Роснефть" в период с 28 декабря 2020 года по 1 января 2021 года приобрела 13000 акций и GDR в рамках buyback. По данным компании, в этот период на покупку ценных бумаг было направлено $0,1 млн. Средневзвешенная цена приобретения составляла $5,86 за штуку, что является самой... читать дальше

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