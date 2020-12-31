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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 73,8757 руб.
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31 декабря 2020 года 13:54
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 73,8757 руб.
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31 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 января, составляет 73,8757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился. Это автоматическое сообщение.
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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 3-й декаде декабря осталась на уровне 4,49% как и во 2-й декаде декабря,... читать дальше
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Действующие контракты ПАО "Газпром" на транзит и поставку природного газа в Молдавию продлены на год, сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз". Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия и подписаны в... читать дальше
.31 декабря 2020 года 17:00
В понедельник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 5 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 6 января, в Италии праздник - Крещение, в России праздник - Новогодние каникулы. В четверг, 7 января, в России...
.31 декабря 2020 года 16:45
Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2020 года составил $27,0 млрд, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($54,1 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ... читать дальше
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Международные резервы России на 25 декабря составили $592,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 18 декабря международные резервы равнялись $593,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,2 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше
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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,01/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
.31 декабря 2020 года 15:59
ЦБ РФ зарегистрировал Россельхозбанк (РСХБ) в качестве оператора платежной системы, говорится в сообщении на сайте регулятора. "В рамках платежной системы АО "Россельхозбанк" осуществляются переводы денежных средств между банковскими счетами участников-операторов по... читать дальше
.31 декабря 2020 года 15:47
Минэнерго РФ утвердило объем финансирования инвестпрограммы ПАО "ФСК ЕЭС" в 2021 году на уровне 129,28 млрд руб., следует из документа. Из них 97,1 млрд руб. будет профинансирован за счет средств от оказания услуг по передаче, остаток суммы - из иных внебюджетных... читать дальше
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В понедельник, 11 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций на общую сумму 13881,89 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.31 декабря 2020 года 15:30
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Банк России в целях защиты интересов неквалифицированных инвесторов - физических лиц при инвестировании в иностранные ценные бумаги рекомендует финансовым организациям с 1 января 2021 года до вступления в силу закона о категоризации инвесторов 1 апреля 2022 года не осуществлять... читать дальше
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