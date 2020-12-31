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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 73,8757 руб., курс евро - 90,6824 руб.
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Снижение ВВП РФ в 2020 году составит 3,8%
ВВП России в 2020 году снизится на 3,8%, заявил глава Минэкономразвития. Спад оказался не такой глубокий, как ожидалось, а кризис не приобрел системного характера, отметил Решетников
 
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Внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше
Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, подсчитали в НИУ ВШЭ на основе данных Росстата. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек. В...
 
Некатастрофический недолив
Топливо на заправках недоливают. Но не так катастрофично, как об этом принято судить. Примечательно, что и стоимость топлива в этом году повысилась, по крайней мере в Москве, незначительно. Такой вывод можно сделать из мониторинга АЗС, проведенного...
 
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31 декабря 2020 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 73,8757 руб., курс евро - 90,6824 руб.

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31 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 73,8757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,90 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 90,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,50 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
31 декабря 2020 года 11:06
Снижение поставок нефти по системе "Транснефть" в декабре составит 11%
Поставки нефти по системе "Транснефти" в декабре снизятся на 11% год к году, до 36,5 млн тонн, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. При этом транспортировка сырья на НПЗ уменьшится на 6% год к году, до 20 млн тонн.

В декабре...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:54
Финансирование инвестпрограммы "Россетей" в 2020-2024 годах составит 1,42 трлн руб.
Минэнерго РФ утвердило для ПАО "Россети" корректировку в инвестпланы на ближайшие годы, финансирование на 2021 год должно составить 300,2 млрд руб., сообщил сетевой холдинг в своем канале в Telegram.

В целом за период с 2020 года по 2024 год финансирование составит 1,42...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:37
Великобритания с 2021 года будет проводить самостоятельную политику в области санкций
Великобритания с завершением переходного периода по выходу из Евросоюза начинает с 2021 года проводить полностью самостоятельную политику в области санкций, что, как говорят эксперты, означает появление в мире еще одного важного центра независимых санкционных решений и приведет...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:25
Число подписчиков крупнейших стриминговых платформ в США вырастет в 2020 году на 50%
Совокупное количество подписчиков крупнейших стриминговых сервисов в США по итогам 2020 года, как ожидается, увеличится более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, следует из анализа данных исследовательских компаний MoffettNathanson LLC и HarrisX, проведенного газетой The...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:08
Страховщикам ответственности туроператоров ЦБ рекомендовал принимать во внимание среднесрочные факторы развития бизнеса клиентов
ЦБ рекомендует страховым организациям взвешенно принимать решения при рассмотрении вопроса о заключении договора страхования гражданской ответственности туроператора за исполнение обязательств перед клиентами на новый период, говорится в опубликованном информационном письме...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 73,24/76,11 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,24/76,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
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31 декабря 2020 года 10:00
ГПБ реализовал 25% допвыпуска бондов 001Р-17Р на 250,5 млн рублей
Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N3 серии 001Р-17P номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 25,0521% выпуска на 250,521 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение допвыпуска началось 12...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 16,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 16,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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31 декабря 2020 года 09:56
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2702 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1162 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 декабря составили по Российской Федерации 2702 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,6 млрд руб.

На...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:54
Цены на медь на Нью-йоркской товарной бирже в 2020 году выросли на 25%
Котировки фьючерсных контрактов на медь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли примерно на 25% в 2020 году.

В декабре цены поднимались до $3,63 за фунт, что является максимумом почти за восемь лет, а в среду торгуются в районе $3,56 за фунт.

В марте на...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:45
Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за 2019 год до 2%
Росстат значительно повысил оценку роста ВВП РФ в 2019 году - до 2,0% с 1,3% и в 2018 году - до 2,8% с 2,5%, следует из сообщения статслужбы Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).

"Росстат представляет третью оценку ВВП за 2019 год и пятую - за...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:41
"СуперОкс" допустил техдефолт по выплате 5-го купона облигаций на 7,5 млн рублей
ЗАО "СуперОкс" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 7,480 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Обязательства не исполнены в связи с техническими причинами, отмечается в существенном факте. Дата истечения срока...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:39
Дефицит США в торговле товарами достиг исторического максимума
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в ноябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 5,5% и составил $84,82 млрд по сравнению с $80,42 млрд в октябре, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Аналитики в среднем...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:31
Число заражений COVID-19 в мире превысило 82,7 млн
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 мск четверга 82 млн 707 тыс. 976 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:24
Перевозки грузов речным транспортом в РФ в ноябре снизились на 0,7% - Росстат
Перевозки грузов внутренним водным транспортом в РФ в ноябре 2020 года сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, до 6,7 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).

По отношению к октябрю 2020 года...    читать дальше
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31 декабря 2020 года 09:19
Американские фондовые индексы выросли на 0,1-0,2%
Основные индексы американского фондового рынка выросли в среду на фоне возобновившегося оптимизма по поводу вакцины от коронавируса. Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной...    читать дальше
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