ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 73,8757 руб., курс евро - 90,6824 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 90,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,50 коп.

31 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 73,8757 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,90 коп.

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Поставки нефти по системе "Транснефти" в декабре снизятся на 11% год к году, до 36,5 млн тонн, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин. При этом транспортировка сырья на НПЗ уменьшится на 6% год к году, до 20 млн тонн. В декабре... В декабре... читать дальше

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Минэнерго РФ утвердило для ПАО "Россети" корректировку в инвестпланы на ближайшие годы, финансирование на 2021 год должно составить 300,2 млрд руб., сообщил сетевой холдинг в своем канале в Telegram. В целом за период с 2020 года по 2024 год финансирование составит 1,42... В целом за период с 2020 года по 2024 год финансирование составит 1,42... читать дальше

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Великобритания с завершением переходного периода по выходу из Евросоюза начинает с 2021 года проводить полностью самостоятельную политику в области санкций, что, как говорят эксперты, означает появление в мире еще одного важного центра независимых санкционных решений и приведет... читать дальше

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Совокупное количество подписчиков крупнейших стриминговых сервисов в США по итогам 2020 года, как ожидается, увеличится более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, следует из анализа данных исследовательских компаний MoffettNathanson LLC и HarrisX, проведенного газетой The... читать дальше

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ЦБ рекомендует страховым организациям взвешенно принимать решения при рассмотрении вопроса о заключении договора страхования гражданской ответственности туроператора за исполнение обязательств перед клиентами на новый период, говорится в опубликованном информационном письме... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,24/76,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N3 серии 001Р-17P номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 25,0521% выпуска на 250,521 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение допвыпуска началось 12... Размещение допвыпуска началось 12... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 16,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 декабря составили по Российской Федерации 2702 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Котировки фьючерсных контрактов на медь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли примерно на 25% в 2020 году. В декабре цены поднимались до $3,63 за фунт, что является максимумом почти за восемь лет, а в среду торгуются в районе $3,56 за фунт. В декабре цены поднимались до $3,63 за фунт, что является максимумом почти за восемь лет, а в среду торгуются в районе $3,56 за фунт. В марте на... В марте на... читать дальше

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Росстат значительно повысил оценку роста ВВП РФ в 2019 году - до 2,0% с 1,3% и в 2018 году - до 2,8% с 2,5%, следует из сообщения статслужбы Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2019 год и пятую - за... "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2019 год и пятую - за... читать дальше

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ЗАО "СуперОкс" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 7,480 млн рублей, говорится в сообщении компании. Обязательства не исполнены в связи с техническими причинами, отмечается в существенном факте. Дата истечения срока... Обязательства не исполнены в связи с техническими причинами, отмечается в существенном факте. Дата истечения срока... читать дальше

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Размер дефицита во внешней торговле товарами США в ноябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 5,5% и составил $84,82 млрд по сравнению с $80,42 млрд в октябре, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 мск четверга 82 млн 707 тыс. 976 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн... читать дальше

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Перевозки грузов внутренним водным транспортом в РФ в ноябре 2020 года сократились на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, до 6,7 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). По отношению к октябрю 2020 года... По отношению к октябрю 2020 года... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка выросли в среду на фоне возобновившегося оптимизма по поводу вакцины от коронавируса. Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной... читать дальше

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