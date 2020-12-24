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24 декабря 2020 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 декабря
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24 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4505,61 (-23,98) руб./грамм; на серебро - 60,91 (-1,61) руб./грамм; на платину - 2456,66 (-3,3) руб./грамм; на палладий - 5601,48 (-65,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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24 декабря 2020 года 20:23
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,22 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,88 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:48
СФО "Т-финанс" с 10:00 МСК 28 декабря до 15:00 МСК 11 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатором и агентом по размещению выступит АО... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50734,117 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 69,309 млрд руб., или на...
.24 декабря 2020 года 19:30
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 003Р-01 номинальным объемом 27,043 млрд рублей со сроком обращения чуть более 2 лет и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:26
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального спика, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-29449-H-001P. Ранее "Мосбиржа"... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:19
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) N4 серии 001Р-17Р, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-16-00354-B-001P. Дата погашения... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9143 руб. Минимальный курс евро составил 90,0825 руб.,... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5887 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5887 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4492 руб. Минимальный курс юаня составил 11,35 руб., максимальный -... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:07
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей на уровне 6,4% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:07
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует предприятиям и организациям столицы сделать 31 декабря выходным в этом году, для бюджетных организаций и учреждений он будет обязательным. "Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:06
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) приняло решение досрочно погасить облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 15 января, в дату окончания 16-го купонного периода. На эту дату по выпуску была запланирована... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:02
Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 декабря 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На девяти предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:01
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в ноябре уменьшились на 0,1% поле снижения на 3,5% в октябре, на 4% в сентябре, на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 11 месяцев цены увеличились на... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:00
В январе-октябре т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11% по сравнению с январем-октябрем 2019 года и составил 199,9 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В октябре... читать дальше
.24 декабря 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Внешние биржевые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии католического Рождества. Упали бумаги "Газпрома" на опасениях санкций США в отношении "Северного потока 2". В четверг в Азии преобладала позитивная... читать дальше
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