Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2715,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1252,26 млрд руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 декабря составили по Российской Федерации 2715,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2557,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2741,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2561,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 декабря составили 1252,26 млрд руб. против 1256,74514 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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