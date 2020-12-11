.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,8 млрд руб.
.
11 декабря 2020 года 10:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,8 млрд руб.
|0
11 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 105,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 104,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 декабря 2020 года 16:36
азпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 12 по 18 декабря ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:29
Российские страховщики жизни увеличили сбор премий на 4% за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,7 млрд рублей, по данным статистики ЦБ. Прирост сборов был обеспечен поступлениями по договорам накопительного страхования жизни... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:21
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-октябре 2020 года снизилось на 46,2%, или в 1,9 раза, и составило $73,930 млрд по сравнению с $137,442 млрд за аналогичный период 2019 года, сообщается в информации ЦБ... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,11 пункта (0,126%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3254,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3278,13 (+0,61%) пункта,... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:09
"Эксперт РА" присвоило бондам Свердловской области объемом до 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruAA- (EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA- (EXP)" запланированному выпуску облигаций Свердловской области номинальным объемом 10 млрд рублей (серия 34011), говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:03
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии 001Р-SBER18 на 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше
.11 декабря 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,52/74,21 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
.11 декабря 2020 года 15:56
Минпромторг РФ объясняет рост цен на подсолнечное масло и сахар "банальной жадностью" участников рынка, не видит объективных причин для роста цен на внутреннем рынке как на эти продукты, так и на ряд других позиций, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:53
Государственный девелопер Казахстана 18 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 2,5 млрд рублей
ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", планирует 18 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:48
Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) разрешило банкам возобновить выплату дивидендов, приостановленную в конце марта на фоне вспышки коронавируса. В PRA отметили, что "продление чрезвычайных и предупредительных мер, принятых в... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:40
Минпромторг РФ посоветовал ритейлу и регионам снизить концентрацию покупателей в магазинах в предпраздничный период
Минпромторг России подготовил для ритейлеров и региональных властей рекомендации по снижению концентрации покупателей в магазинах в предновогодний период повышенного спроса. "Интерфакс" ознакомился с копией документа, датированного 9 декабря. В Минпромторге подтвердили его... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:31
Equinor заключила соглашение с "Роснефтью", которое увеличивает присутствие норвежской компании в проектах на суше в России. В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной... читать дальше
.11 декабря 2020 года 15:30
В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн
В понедельник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $33,05 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.