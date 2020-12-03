Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,0332 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,0332 руб.

Минимальный курс евро составил 90,82 руб., максимальный - 91,3725 руб. Было заключено 3073 сделки. Объем торгов составил 12827,21 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,9325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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