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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 76,1999 руб.
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30 ноября 2020 года 12:38

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 декабря в размере 76,1999 руб.

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30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 76,1999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,00 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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30 ноября 2020 года 16:57
Министр нефти Ирана ожидает сложные переговоры ОПЕК о возможном продлении квот на добычу нефти
Переговоры ОПЕК о возможном продлении текущих квот на добычу нефти с января 2021 года, а не ее увеличении, не будут легкими, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди. "Вряд ли у нас будет легкое заседание. Некоторые участники выступают...    читать дальше
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0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-550 на 10 млрд 183,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:51
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30 ноября 2020 года 16:42
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30 ноября 2020 года 16:35
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30 ноября 2020 года 16:28
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Республиканский бюджет Белоруссии в январе-октябре 2020 года исполнен с дефицитом в размере 0,6 млрд белорусских рублей (0,5% ВВП), говорится в сообщении министерства финансов.

Дефицит бюджета по итогам 10 месяцев заметно снизился по сравнению с показателем за...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:21
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Сбербанк России направит на развитие нефинансовых сервисов в 2021-2023 годах инвестиции в размере около 4% капитала, большая часть пойдет на электронную коммерцию, сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на "Дне инвестора".

"За три года он (доход...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:15
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30 ноября 2020 года 16:12
Годовая дефляция в Германии в ноябре ускорилась до 0,3%
В ноябре 2020 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, снизились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В октябре цены в Германии...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:02
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30 ноября 2020 года 15:53
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ESG - принципы работы компании, основанные на защите...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:45
Почти 50 млн американцев отправились в путешествие во время каникул по случаю Дня благодарения
Выходные после Дня Благодарения в США оправдали ожидания, оказавшись самым оживленным периодом путешествий с начала пандемии коронавируса, чему способствовали хорошая погода и более низкие цены на бензин, которые побудили некоторых американцев перемещаться на автомобиле, а не на...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:42
АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,10%, бондов на 10 млрд руб. - 6,75%
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:36
Сбербанк не планирует значительно сокращать сеть
Сбербанк России не планирует значительно сокращать сеть, так как она нужна для продвижения продуктов экосистемы, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью Bloomberg TV.

"Если бы мы были только банком, то, возможно, мы бы сокращали сеть, но...    читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:30
Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб.
Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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