Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 109,2 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,52 пункта (0,894%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3052,22 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48364,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,670 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6764 руб. Минимальный курс евро составил 90,2575 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,2575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6572 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6079 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,6079 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3731 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США. Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,... Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К280 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,50% выпуска на 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,99% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" на 6 млрд рублей серии 001P, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-58611-P-001P-02E . Программе присвоен регистрационный номер 4-58611-P-001P-02E . Облигации в рамках десятилетней программы могут... Облигации в рамках десятилетней программы могут... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "Роснефти" (MOEX: ROSN) серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Б.РФ в полном объеме разместил выпуск 5-летних бондов серии ПБО-001Р-20 на 10 млрд рублей пос тавке 6,40%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 12 ноября. Сбор заявок прошел 12 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября. Организатором банк выступил... Организатором банк выступил... читать дальше

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает быстрого роста экономики страны в 2021 году. Выступая на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, она призвала жителей к пониманию необходимости действующих ограничительных мер, нацеленных на сокращение числа заражений коронавирусной... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса. В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc.... В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc.... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по... читать дальше

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Сухие погодные условия, повышенный спрос со стороны Китая, а также бум хлебопечения в условиях карантина из-за пандемии коронавируса подталкивают вверх цены на пропашные культуры в США, пишет The Wall Street Journal. Цены фьючерсов на соя-бобы, кукурузу и твердую... Цены фьючерсов на соя-бобы, кукурузу и твердую... читать дальше

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Вакцина от COVID и рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти, но карантинные меры затягивают восстановление, сообщил в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен... читать дальше

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