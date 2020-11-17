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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.
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17 ноября 2020 года 09:38

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.

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17 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 109,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 107,8 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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17 ноября 2020 года 18:23
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В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc....    читать дальше
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17 ноября 2020 года 17:49
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