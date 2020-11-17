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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.
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17 ноября 2020 года 09:38
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 109,2 млрд руб.
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17 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 109,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 107,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.17 ноября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 ноября снизилась на 0,43% и составила 48364,736 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48364,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,670 млрд руб., или на...
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6764 руб. Минимальный курс евро составил 90,2575 руб.,... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6572 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6079 руб., максимальный -... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3731 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США. Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,... читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:02
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К280 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,50% выпуска на 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:00
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,99% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:59
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" на 6 млрд рублей серии 001P, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-58611-P-001P-02E . Облигации в рамках десятилетней программы могут... читать дальше
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.17 ноября 2020 года 18:56
Б.РФ в полном объеме разместил выпуск 5-летних бондов серии ПБО-001Р-20 на 10 млрд рублей пос тавке 6,40%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 12 ноября. Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября. Организатором банк выступил... читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:31
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает быстрого роста экономики страны в 2021 году. Выступая на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, она призвала жителей к пониманию необходимости действующих ограничительных мер, нацеленных на сокращение числа заражений коронавирусной... читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:23
Американские фондовые индексы снижаются после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса. В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:17
Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:49
Сухие погодные условия, повышенный спрос со стороны Китая, а также бум хлебопечения в условиях карантина из-за пандемии коронавируса подталкивают вверх цены на пропашные культуры в США, пишет The Wall Street Journal. Цены фьючерсов на соя-бобы, кукурузу и твердую... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:38
Министр энергетики Саудовской Аравии: вакцина, а также рост спроса в Китае и Индии дают надежду нефтяному рынку
Вакцина от COVID и рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти, но карантинные меры затягивают восстановление, сообщил в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен... читать дальше
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