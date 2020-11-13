Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3286,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1439,71 млрд руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 ноября составили по Российской Федерации 3286,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3123,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2992,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2835,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 ноября составили 1439,71 млрд руб. против 1462,25385 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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