Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,4528 руб.

30 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,4528 руб.

Минимальный курс евро составил 91,93 руб., максимальный - 92,8275 руб. Было заключено 3999 сделок. Объем торгов составил 17824,34 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,4 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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