Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7525 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7225 руб., максимальный - 11,7749 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 209,79 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7599 руб. за юань.

29 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7525 руб.

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Прибыль британского банка Standard Chartered PLC (StanChart) до вычета налогов за три месяца, завершившихся 30 сентября, сократилась на 40% и составила $745 млн по сравнению с $1,24 млрд за аналогичный период прошлого года. Падение показателя было обусловлено главным... Падение показателя было обусловлено главным... читать дальше

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Вложения на фондовом рынке, несмотря на бум прихода частных инвесторов, в ближайшее время не смогут превалировать над привычным для граждан способом сбережений в виде банковских вкладов, однако потенциал по притоку физлиц на рынок далеко не исчерпан, и розничные инвесторы уже... читать дальше

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Минфин РФ все еще рассматривает возможность выхода на внешние рынки в текущем году, если и будет размещать, то, скорее всего, бонды в евро, сообщил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". "Что касается евробондов, мы... "Что касается евробондов, мы... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПСБ.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПСБ.... читать дальше

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Цель привлекать в бюджет значимые средства за счет приватизации по-прежнему не актуальна, но РФ может снижать долю в компаниях с государственным участием для привлечения инвестиций в них и улучшения менеджмента, заявил министр финансов Антон Силуанов. "У нас есть много... "У нас есть много... читать дальше

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Правительство РФ направит 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети, заявил премьер России Михаил Мишустин. "Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных... "Направим 5,5 млрд рублей на полное или частичное погашение ипотечных... читать дальше

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Норвежская Equinor ожидает, что в 2025 году цена нефть Brent вырастет до $65 за баррель (квартал назад прогноз был $77 за баррель) с дальнейшим увеличением к 2030 году, а затем постепенного снижения примерно до $64 за баррель к 2040 году (более ранний прогноз - $82 за... читать дальше

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Перенос неиспользованных бюджетных средств в 2020 году на 2021 год может привести к тому, что бюджетные расходы в следующем году окажутся не меньше, чем в текущем, несмотря на утвержденные цифры, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на инвестиционном форуме... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,63 пункта (0,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2694,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2728,93 (+1,32%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. в 3-м квартале 2020 года увеличилась в шесть раз и составила $2,4 млрд, или $0,60 в расчете на акцию, по сравнению с $400 млн, или $0,11 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель... Показатель... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 29 сентября по 29 октября) - 78,3553 руб. за доллар, минимальное значение - 74,9268 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,62 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются сегодня в преддверии оглашения итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:33 мск поднялся на 0,41% и составил 343,57... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:33 мск поднялся на 0,41% и составил 343,57... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,1/94,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 122 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,82/79,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 78 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,36/80,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи...

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Координация между бюджетной и денежно-кредитной политиками в периоды кризисов усиливается, что абсолютно естественно, при этом эти политики нельзя смешивать, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Уровень координации между денежно-кредитной политикой,... "Уровень координации между денежно-кредитной политикой,... читать дальше

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