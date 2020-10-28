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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 16 октября по 23 октября на 4320 тыс. баррелей, бензина - упали на 892 тыс. баррелей
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28 октября 2020 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 16 октября по 23 октября на 4320 тыс. баррелей, бензина - упали на 892 тыс. баррелей
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28 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4320 тыс. баррелей - до 492,427 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 892 тыс. баррелей и составили 226,124 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 4491 тыс. баррелей, достигнув 156,228 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и снижения запасов дистиллятов на 1758 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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