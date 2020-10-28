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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,4556 руб.
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Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году
Экономика РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее ожиданий, но в 4-м квартале восстановление будет уже медленнее прогнозов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
 
Макропрогноз Счетной палаты оказался намного пессимистичнее официального
Счетная палата в среду представила свой первый макропрогноз на 2020-2023 годы, объяснив необходимость подготовки такого документа желанием создать "собственный бенчмарк". Он оказался значительно пессимистичнее ожиданий правительства в отношении...
 
Три из четырех компаний РФ стали жертвами экономических преступлений
Многие российские компании стали жертвами экономических преступлений хотя бы раз за последние три года, для некоторых из них это закончилось крушением бизнеса. Порядка 78% отечественных компаний признали, что хотя бы раз за последние три года...
 
Рост налогов принесет в казну 2,6 трлн руб.
Со следующего года повышение налоговой нагрузки сгенерирует для казны 2,6 трлн рублей в 2021-2023 гг., подсчитали специалисты РЭУ имени Плеханова в экспертном заключении на проект бюджета, подготовленном для Госдумы, пишут "Известия". По мнению...
 
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28 октября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,4556 руб.

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28 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 76,4556 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,13 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 октября 2020 года 12:08
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду протестировал в снижении рубеж 1100 пунктов (минимум с 5 мая) на фоне ослабления рубля и падения внешних фондовых площадок и нефти из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и...    читать дальше
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28 октября 2020 года 12:06
ЦБ РФ за девять месяцев выявил 600 "черных" кредиторов и 140 финансовых пирамид
Банк России за 9 месяцев текущего года закрыл 140 пирамид, выявил 600 "черных" кредиторов и прекратил их деятельность. Также было выявлено 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность, ", сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира для...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:59
Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев выросла на 28,5%
EBITDA ПАО "РусГидро" по РСБУ в январе-сентябре 2020 г. выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 72,4 млрд руб., сообщила компания.

Чистая прибыль "РусГидро" повысилась на 28,5%, до 42,7 млрд руб., выручка увеличилась на 17,3% и составила...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:52
BASF подтвердила: чистый убыток в 3-м квартале составил 2,12 млрд евро
Одна из крупнейших в мире нефтехимических компаний - германская BASF SE - подтвердила предварительные результаты за 3-й квартал: в июле-сентябре чистый убыток составил 2,12 млрд евро по сравнению с прибылью в 911 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Убыток до...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:46
"СФО МОС МСП 5" установило ориентир ставки 1-го купона бондов на 4 млрд руб. на уровне 5,75-5,85%
OOO "СФО МОС МСП 5" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей на уровне 5,75-5,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 октября составил 77,552 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,552 руб. По...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:38
Народный банк Китая залил ликвидность в финсистему страны на $17,9 млрд в рамках обратного РЕПО
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду предоставил банкам 120 млрд юаней (около $17,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Целью этого шага является...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:31
Выручка PSA в 3-м квартале сократилась менее чем на процент
Выручка французской PSA Group в третьем квартале 2020 года сократилась менее чем на 1% и составила 15,453 млрд евро ($18,23 млрд) по сравнению с 15,579 млрд годом ранее. Выручка подразделения по выпуску автомобилей за этот период выросла на 1,2% - до 11,964 млрд, сообщается в...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:23
Sony удвоила чистую прибыль за 3-й квартал
Чистая прибыль японской Sony Corp. в июле-сентябре выросла в 2,4 раза и составила 459,63 млрд иен ($4,4 млрд) против 187,89 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 133,4 млрд...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:20
ВТБ разместит 28 октября однодневные бонды серии КС-3-528 на 50 млрд руб. по цене 99,9892% от номинала
8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-528 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9892% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95%...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:07
Бизнес в Москве "тотально" закрываться не будет - Роспотребнадзор
Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться "точечные" надзорные мероприятия, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только...    читать дальше
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28 октября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5368 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5368 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5283 руб., максимальный -...    читать дальше
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28 октября 2020 года 10:55
В России за сутки зафиксировано свыше 16,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 347 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 тыс. 202 новых случая COVID-19, умерли за сутки 347 человек, что является новым антирекордом по числу подтвержденных летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. "За...    читать дальше
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28 октября 2020 года 10:49
За третий квартал средний размер потребкредитов вырос на 22,8% в годовом сравнении - НБКИ
В июле-августе 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов в РФ (кредитов на покупку потребительских товаров) увеличился на 22,6% и составил 223,8 тыс. руб. (в июле-августе 2019 года - 182,2 тыс. руб.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро...    читать дальше
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28 октября 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 77,4413 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7063 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,4413...    читать дальше
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28 октября 2020 года 10:41
Квартальная прибыль Deutsche Bank превысила ожидания
Чистая прибыль Deutsche Bank AG в третьем квартале составила 309 млн евро против чистого убытка в 832 млн евро за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе крупнейшего германского банка. Прибыль получена, в том числе благодаря хорошим результатам...    читать дальше
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