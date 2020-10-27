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27 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4164 руб.
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27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4164 руб. Минимальный курс юаня составил 11,387 руб., максимальный - 11,5159 руб. Была заключена 431 сделка. Объем торгов составил 2921,65 млн руб., что на 175% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4837 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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