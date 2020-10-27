Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,5096 руб.

27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 888 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5096 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,235 руб., максимальный - 76,9225 руб. Была заключена 14061 сделка. Объем торгов составил 53075,46 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,865 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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