ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 76,4667 руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 76,4667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,42 коп.

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ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4697,13 (-53,22) руб./грамм; на серебро - 60,87 (-0,87) руб./грамм; на платину - 2192,95 (-17,61) руб./грамм; на палладий - 5853,59 (-104,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли на фоне позитивной динамики на американском рынке акций днем ранее. В частности, трейдеры положительно оценивают ход переговоров, касающихся нового пакета мер по поддержке американской экономики,... читать дальше

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Президент России Владимир Путин считает, что экономика страны еще не перешла к устойчивому подъему. "Видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому долгосрочному подъему", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. В... В... читать дальше

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Уровень безработицы в России в сентябре составил 6,3%, заявил президент Владимир Путин. "Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал... "Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал... читать дальше

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Снижавшиеся с утра нефтяные цены в ходе торгов перешли к умеренному росту, однако могут завершить неделю в минусе. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 мск составила $42,63 за баррель, что на $0,17 (0,4%) выше цены на... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 мск составила $42,63 за баррель, что на $0,17 (0,4%) выше цены на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,36 пункта (0,655%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2826,46 (+0,83%) пункта,... читать дальше

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Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг не поддержал проект закона о нормах регулирования реновации жилищного фонда в субъектах РФ, заявил председатель Совета, глава комитета Госдумы по государственному строительству и... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 снизились на 0,38% - до 49598 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин марки Регуляр-92, напротив,...

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ГК "Российские автомобильные дороги" в полном объеме разместили бонды на 3,6 млрд рублей 002Р-04 со сроком обращения 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Облигации размещались по закрытой... Облигации размещались по закрытой... читать дальше

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Минпромторг РФ назвал срок создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, подумать над которой поручал президент Владимир Путин - 2022 год. "Начиная с 2022 года мы планируем совместно с Минтрансом и министерством по развитию Дальнего Востока создание... "Начиная с 2022 года мы планируем совместно с Минтрансом и министерством по развитию Дальнего Востока создание... читать дальше

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Дезинфляционные риски в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают над проинфляционными, хотя на краткосрочном горизонте проинфляционные риски несколько возросли, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам совета директоров по ставке. Дезинфляционные риски для... Дезинфляционные риски для... читать дальше

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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая увеличились в августе на 25,1% и достигли 99,03 млрд юаней ($14,25 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. Таким образом, показатель вырос по итогам шестого месяца подряд,... Таким образом, показатель вырос по итогам шестого месяца подряд,... читать дальше

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Банк России повысил прогноз по приросту корпоративного кредитования в 2020 году до 8-11%, розничного - до 13-16% с 6-9% по обоим сегментам, следует из среднесрочного прогноза ЦБ. Регулятор ожидает, что в 2021-2023 годах кредитование юрлиц будет расти на 6-10% ежегодно,... Регулятор ожидает, что в 2021-2023 годах кредитование юрлиц будет расти на 6-10% ежегодно,... читать дальше

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В 2020 году кредитование в РФ вырастет примерно на 10%, такую же динамику покажет и в 2021 году, ожидает международное рейтинговое агентство Moody's. "Мы ожидаем рост кредитования примерно на 10% и в этом году, и в следующем. Безусловно, важны детали. К примеру, даже... "Мы ожидаем рост кредитования примерно на 10% и в этом году, и в следующем. Безусловно, важны детали. К примеру, даже... читать дальше

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Долг американских нефтегазовых компаний, которые в 2020 году объявили о банкротстве, стал рекордным и будет расти на фоне продолжающейся волны банкротств, сообщается в докладе Rystad Energy. Хотя с начала года заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве... Хотя с начала года заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает инфляция в текущем году на уровне 3,9-4,2%. "Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%. На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны,... читать дальше

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