.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 103,3 млрд руб.
.
22 октября 2020 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 103,3 млрд руб.
|0
22 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 103,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 364,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 октября 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1692 руб. Минимальный курс евро составил 90,78 руб., максимальный -... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:07
Правительство России ставит задачу не допустить роста цен на жилье и сформировать максимальное предложение на рынке в условиях продления льготной программы ипотеки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя РФ. "На ближайшее время наша задача - не... читать дальше
.22 октября 2020 года 15:03
ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4750,35 (-2,2) руб./грамм; на серебро - 61,74 (-0,23) руб./грамм; на платину - 2210,56 (+41,02) руб./грамм; на палладий - 5957,61 (+13,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.22 октября 2020 года 14:58
Важно победить пандемию коронавируса COVID-19, не спровоцировав при этом другую пандемию - экономическую, заявил председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. "Мы не можем допустить, чтобы победа над ударившей по нашему здоровью пандемии далась ценой возникновения... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:50
В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек - каждый третий горожанин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице Вконтакте. "Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:48
Санкт-Петербург установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,05% годовых
Комитет финансов Санкт-Петербурга установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,55 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2813,82 (+0,99%) пункта, минимальное -... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:44
Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к росту после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране. Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:41
Правление Национального банка Украины (НБУ) в очередной раз приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%. "Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики направлено... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:33
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам января-августа 2020 года увеличился на 27,9% (год к году) и составил $21,52 млрд, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В том... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:25
В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП во 2-м квартале 2020 года подскочил до 11,6% ВВП (максимума за все время наблюдений с 2002 года) по сравнению с 2,5% в 1-м квартале текущего года, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:17
Доля электромобилей на российском авторынке едва ли превысит 10% в перспективе ближайших десятилетий, сегмент будет неспешно развиваться лишь в отдельных регионах, считает управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. "Самая, наверное, продвинутая из... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:08
Ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии может привести к инвестиционному дисбалансу, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "Недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:00
Японское рейтинговое агентство (JCR) подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте и национальной валютах на уровне "ВВВ", прогноз - "стабильный". "Рейтинги отражают политическую базу для долгосрочного стабильного... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:52
Европейская авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) сообщила, что ее операционный убыток до вычета разовых статей в июле-сентябре составил 1,3 млрд евро по сравнению с прибылью в 1,4 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Выручка группы... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:44
Минфин России надеется внести законопроект о новой добровольной накопительной схеме - гарантированном пенсионном плане (ГПП) - на рассмотрение в Госдуму в следующем году, сообщил замминистра финансов Антон Дроздов. "Законопроект находится в настоящее время на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.