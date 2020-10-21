Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,41 руб.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,41 руб.

Минимальный курс евро составил 91,14 руб., максимальный - 91,59 руб. Было заключено 3837 сделок. Объем торгов составил 17414,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,5425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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