ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 77,0322 руб.

По итогам 3-го квартала чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. составил $170 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $57 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

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ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выставило на 19 ноября оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

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В России около 3,7 млн граждан в настоящий момент работают удаленно. Министр труда РФ Антон Котяков полагает, что закрепление нормы о удаленной работе в законодательстве позволит оперативно решать все спорные вопросы.

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Финансовые регуляторы США перешли к принятию новых правил, которые обязывают крупные банки хранить достаточно средств для обеспечения своих потребностей в течение года.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 91,3448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,55 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 77,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,58 коп.

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Рыбаки РФ к 19 октября выловили 4,14 млн тонн рыбы, что на 0,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 3,011 млн тонн (на 2,5% больше).