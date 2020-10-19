.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6348 руб.
.
ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
В правительстве обсуждают корректировки системы бюджетных правил
Часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) - в том числе из его ликвидной части - может быть переведена на депозиты в ВЭБ. Об этом сообщили "Известиям" два близких к правительству источника. Информацию также подтвердил один из...
 
Банкиры против отмены комиссии за оплату ЖКХ для всех категорий граждан
Завтра Госдума должна рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене банковской комиссии за оплату гражданами коммунальных услуг. В первом чтении законопроект был принят 14 апреля, и в нем предполагалось, что комиссии будут отменены для всех...
 
В рамках интернет-торговли все должно облагаться платежом - ФТС
Первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов рассказал в интервью "Ведомостям" о том, как таможня будет регулировать интернет-торговлю. По словам Давыдова, ФТС совместно с Минфином и другими ведомствами разработали и предложили на рассмотрение...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 октября 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6348 руб.

 0  
19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6348 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный - 11,6699 руб. Было заключено 298 сделок. Объем торгов составил 435,41 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6289 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 октября 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 19 октября движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,27 пункта (0,188%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,27 пункта.

Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 2,32 пункта...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 октября снизилась на 0,10% и составила 44108,115 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44108,115 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,090 млрд руб., или на...
.
19 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6348 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6348 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,7545 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7545 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,4206 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4206 руб.

Минимальный курс евро составил 91,0575 руб.,...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 19:04
Доверие строительных компаний США выросло в октябре вопреки прогнозам
Индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в октябре поднялся на 2 пункта и достиг 85 пунктов. Это является новым максимумом за время ведения расчетов показателей, причем индикатор обновил...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,2%, индекс РТС увеличился на 0,2%
Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва и ЕЦБ, а также мониторингового комитета ОПЕК+.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:58
ООО "НПФ" выставило оферту по согласованию с держателями по облигациям на 75 млн рублей
ООО "Недвижимость пенсионного фонда" выставило оферту по согласованию с держателями облигаций серии 01, говорится в сообщении компании.

Период предъявления облигаций к выкупу - с 29 октября по 5 ноября 2020 года.

Облигации приобретаются по цене 64% от...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:57
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ВИС финанс" на 2,5 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 7-летние облигации ООО "ВИС финанс" с 3-летней офертой объемом 2,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи.

Выпуску...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:49
Брюссель настаивает на устранении препятствий для полной реализации соглашения о Brexit
Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович сопредседательствовал сегодня в Лондоне на четвертом заседании совместного комитета ЕС-Великобритания, где настаивал на скорейшем устранении препятствий для полной реализации соглашения о Brexit.

"Учитывая ограниченное время,...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:38
Нефтяные цены перешли к росту в ожидании итогов встречи министров ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:25
В России предлагают ввести налоговый вычет за занятие спортом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, касающиеся налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги.

Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение вычета по НДФЛ для граждан, занимающихся...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:23
Восстановление на нефтяном рынке идет трудно - Новак
Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:20
О'Кей планирует 27 октября собирать заявки инвесторов на бонды объемом 5 млрд рублей
ООО "О'Кей" планирует 27 октября собирать заявки инвесторов на бонды серии 001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:16
Выручка Danone в 3-м квартале сократилась на 9,3%, за 9 месяцев - на 5,4%
Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в третьем квартале сократил выручку на 9,3% относительно аналогичного периода прошлого года - до 5,821 млрд евро по сравнению с 6,418 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе компании, в первую очередь это было...    читать дальше
.
19 октября 2020 года 18:04
Ситуация на рынке энергоресурсов все еще неопределенная - глава Минэнерго Саудовской Аравии
Действия ОПЕК+ на нефтяном рынке должны быть предупреждающими, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он отметил, что ОПЕК+ будет пресекать все...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.