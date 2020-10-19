Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,7757 руб.

19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7757 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,53 руб., максимальный - 78,0675 руб. Было заключено 14025 сделок. Объем торгов составил 51508,87 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,6775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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