Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в российских городах-миллионниках в октябре составила 17,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной - 24,4 тыс. руб. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно оценкам компании, показатели увеличились относительно сентября на 1,4% и 2,2%... читать дальше

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Российская банковская система показывает устойчивую работу. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут "Известия". По его словам, снижается количество отзывов лицензий у банков. "Центральный банк...

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства. "Этот профессиональный праздник посвящён особым специалистам – строителям, инженерам, проектировщикам. Всем, кто... "Этот профессиональный праздник посвящён особым специалистам – строителям, инженерам, проектировщикам. Всем, кто... читать дальше

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С 18 октября пенсионеры, которые решат получать пенсию не через почту, а через банк, при желании могут сохранить прежнюю дату ее доставки. Оставить день начисления пенсии они смогут также при смене банка. Вступили в силу соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий,... читать дальше

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Архивные записи актов гражданского состояния, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в Единый федеральный реестр ЗАГС, для этого будет дополнительно выделено чуть более 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении... читать дальше

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Иран в связи с истечением 18 октября ограничений по линии Совбеза ООН может войти в число главных покупателей российского вооружения, сообщил "Интерфаксу" военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. "Иран может стать одним из основных приобретателей российского... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 тыс. 99 новых случаев, умерли за сутки 185 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Такого резкого роста бедняков не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю... читать дальше

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что диалог с Москвой прекращать нельзя невзирая на многочисленные противоречия. "Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с...

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Большинство россиян - 86,4% - когда-либо подвергались цифровым атакам со стороны мошенников. Об этом говорится в исследовании компании "Антифишинг", подготовленном специально для "Известий". Каждый второй столкнувшийся с мошенниками получал SMS или сообщения в соцсетях... Каждый второй столкнувшийся с мошенниками получал SMS или сообщения в соцсетях... читать дальше

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Объем доказанных запасов газа на недавно обнаруженном Турцией месторождении в Черном море достиг 405 млрд куб. м, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По сообщению агентства "Анадолу", добычу газа там планируется начать к 2023 году. В субботу Эрдоган прибыл на борт...

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Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе... "В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов: экономические последствия пандемии, Brexit, а также неясное планирование бюджета премьер-министром страны... читать дальше

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Американская Coca-Cola Co, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, прекращает производство своего первого диетического напитка Tab, пишет The Wall Street Journal. Coca-Cola выпустила бренд Tab в 1963 году после того, как Royal Crown начала выпускать... Coca-Cola выпустила бренд Tab в 1963 году после того, как Royal Crown начала выпускать... читать дальше

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Производство золота в концентрате на месторождении Ою Толгой (Oyu Tolgoi, Монголия) в 3-м квартале 2020 года составило 36,743 тыс. унций, сообщила компания Turquoise Hill, которая контролирует проект. Это на 43% больше, чем в 3-м квартале прошлого года, и, по подсчетам, на 19%... читать дальше

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