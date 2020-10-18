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18 октября 2020 года 17:55
Аренда "однушки" в крупнейших российских городах в среднем составляет 17 тыс. руб. в мес.; "двушки" - 24 тыс.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в российских городах-миллионниках в октябре составила 17,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной - 24,4 тыс. руб. Такие данные приводит ЦИАН. Согласно оценкам компании, показатели увеличились относительно сентября на 1,4% и 2,2%... читать дальше
.18 октября 2020 года 16:59
Российская банковская система показывает устойчивую работу. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут "Известия". По его словам, снижается количество отзывов лицензий у банков. "Центральный банк...
.18 октября 2020 года 15:27
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства. "Этот профессиональный праздник посвящён особым специалистам – строителям, инженерам, проектировщикам. Всем, кто... читать дальше
.18 октября 2020 года 14:19
С 18 октября пенсионеры, которые решат получать пенсию не через почту, а через банк, при желании могут сохранить прежнюю дату ее доставки. Оставить день начисления пенсии они смогут также при смене банка. Вступили в силу соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий,... читать дальше
.18 октября 2020 года 13:14
Архивные записи актов гражданского состояния, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в Единый федеральный реестр ЗАГС, для этого будет дополнительно выделено чуть более 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении... читать дальше
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Иран в связи с истечением 18 октября ограничений по линии Совбеза ООН может войти в число главных покупателей российского вооружения, сообщил "Интерфаксу" военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. "Иран может стать одним из основных приобретателей российского... читать дальше
.18 октября 2020 года 10:58
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 тыс. 99 новых случаев, умерли за сутки 185 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше
.18 октября 2020 года 10:06
Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Такого резкого роста бедняков не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю... читать дальше
.18 октября 2020 года 09:32
Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что диалог с Москвой прекращать нельзя невзирая на многочисленные противоречия. "Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь... читать дальше
.18 октября 2020 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с...
.17 октября 2020 года 17:58
Большинство россиян - 86,4% - когда-либо подвергались цифровым атакам со стороны мошенников. Об этом говорится в исследовании компании "Антифишинг", подготовленном специально для "Известий". Каждый второй столкнувшийся с мошенниками получал SMS или сообщения в соцсетях... читать дальше
.17 октября 2020 года 17:24
Объем доказанных запасов газа на недавно обнаруженном Турцией месторождении в Черном море достиг 405 млрд куб. м, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По сообщению агентства "Анадолу", добычу газа там планируется начать к 2023 году. В субботу Эрдоган прибыл на борт...
.17 октября 2020 года 16:45
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе... читать дальше
.17 октября 2020 года 14:48
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов: экономические последствия пандемии, Brexit, а также неясное планирование бюджета премьер-министром страны... читать дальше
.17 октября 2020 года 13:16
Американская Coca-Cola Co, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, прекращает производство своего первого диетического напитка Tab, пишет The Wall Street Journal. Coca-Cola выпустила бренд Tab в 1963 году после того, как Royal Crown начала выпускать... читать дальше
.17 октября 2020 года 12:46
Производство золота в концентрате на месторождении Ою Толгой (Oyu Tolgoi, Монголия) в 3-м квартале 2020 года составило 36,743 тыс. унций, сообщила компания Turquoise Hill, которая контролирует проект. Это на 43% больше, чем в 3-м квартале прошлого года, и, по подсчетам, на 19%... читать дальше
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