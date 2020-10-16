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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
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16 октября 2020 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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16 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.10 по 25.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
19.10.2020 12:00 Объем строительства в еврозоне Август 2020
19.10.2020 15:30 Оптовые продажи в Канаде Август 2020
20.10.2020 09:00 Цены производителей в Германии Сентябрь 2020
20.10.2020 11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Август 2020
20.10.2020 12:00 Баланс счета текущих операций Италии Август 2020
20.10.2020 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Сентябрь 2020
21.10.2020 09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Сентябрь 2020
21.10.2020 09:00 Изменение цен производителей в Великобритании Сентябрь 2020
21.10.2020 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Сентябрь 2020
21.10.2020 15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Август 2020
21.10.2020 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 октября
22.10.2020 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Октябрь 2020
22.10.2020 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 октября
22.10.2020 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 октября
22.10.2020 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Сентябрь 2020
22.10.2020 17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Октябрь 2020
22.10.2020 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Сентябрь 2020
23.10.2020 09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Сентябрь 2020

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Россия в этом году экспортирует 590 тыс. тонн мяса, в следующем году экспорт может увеличиться на 10-15%. Такой прогноз сделал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на конференции "Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности" в...    читать дальше
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Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК.

Премия для...    читать дальше
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