Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

16 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.10 по 25.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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ФГУП "Росморпорт" установило ставку 1-го купона дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет на уровне 5,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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овет директоров "Роснефти" утвердил условия программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,75 пункта (0,63%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2799,54 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44150,205 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 259,674 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации РН банка серии БО-001P-07 объемом 8 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0299 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,472 руб. Минимальный курс евро составил 91,105 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,105 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6495 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6171 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,6171 руб., максимальный -... читать дальше

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В сентябре 2020 года по сравнению с августом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 0,6% после роста на 1% в августе, на 4,3% - в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, на 7,2% в апреле, на 1,4% в марте, на 0,5% в феврале и... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся незначительными изменениями индексов, завершил пятницу разнонаправленно. Европейские фондовые рынки повышались с начала торгов. Европейские фондовые рынки повышались с начала торгов. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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Рост цен российских еврооблигаций, наблюдавшийся в начале недели, к середине октября сменился снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в... читать дальше

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Минэнерго Белоруссии заявило, что в пятницу полностью рассчиталось с ПАО "Газпром" за поставки газа в январе-сентябре 2020 года. За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме", - сказала "Интерфаксу" представитель пресс-службы... читать дальше

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ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-Лизинг") полностью разместило облигации серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 19 по 26 августа. Техразмещение началось 27 августа. Сбор заявок на выпуск проходил с 19 по 26 августа. Техразмещение началось 27 августа. Организаторами... Организаторами... читать дальше

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Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon), крупнейший в мире банк-кастодиан, сократил чистую прибыль в 3-м квартале 2020 года на 13% - до $876 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,98 с $1,07. Прибыль... читать дальше

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Россия в этом году экспортирует 590 тыс. тонн мяса, в следующем году экспорт может увеличиться на 10-15%. Такой прогноз сделал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на конференции "Индустрия мяса и комбикормов: рынки в новой реальности" в... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных бондов серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Премия для... Премия для... читать дальше

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