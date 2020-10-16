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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,4542 руб.
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16 октября 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,4542 руб.

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16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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По сравнению с августом 2020...    читать дальше
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Размер выплат на облигацию

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Выпуск

Размер выплат, всего

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"Рыночная волатильность сохранится в ближайшие недели,...    читать дальше
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16 октября 2020 года 08:12
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В частности, ТЭС произвели 471 млрд кВт.ч (-9,2%),...    читать дальше
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16 октября 2020 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на понижательном тренде
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование нового пакета стимулирующих мер в США до ноябрьских президентских выборов и признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в...    читать дальше
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16 октября 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,4542 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп.
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16 октября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,9461 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп.
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16 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Публикация

Период

11:00

Внешнеторговый баланс Италии

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15 октября 2020 года 20:23
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 15 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 38,79 пункта (1,358%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2817,29 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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15 октября 2020 года 20:18
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15 октября 2020 года 19:35
"СУЭК-Финанс" установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,7%
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был...    читать дальше
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15 октября 2020 года 19:21
"СУЭК-Финанс" увеличил объем размещения бондов с 10 млрд до 14 млрд рублей
ООО "СУЭК-Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-06R с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых.

Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до...    читать дальше
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15 октября 2020 года 19:20
Спрос на облигации группы "ВИС" объемом 2,5 млрд рублей со стороны физлиц составил 1,5 млрд рублей
Спрос со стороны физлиц на 7-летние облигации с 3-летней офертой ООО "ВИС финанс" объемом 2,5 млрд рублей составил 1,5 млрд рублей. Общий спрос превысил 3 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании.

"Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии...    читать дальше
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