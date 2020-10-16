ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,4542 руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп.

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Россия в сентябре 2020 года снизила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,6%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). По сравнению с августом 2020... По сравнению с августом 2020... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2211,44 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 100185,56 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Цены на уголь в Европе подскочили до максимума почти за год, поскольку подъем цен на природный газ способствовал росту спроса на более дешевое топливо. Цены на энергетический уголь, поставляемый в Северо-Западную Европу, подскочили на 50% с минимумов, достигнутых в... Цены на энергетический уголь, поставляемый в Северо-Западную Европу, подскочили на 50% с минимумов, достигнутых в... читать дальше

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Фондовый рынок США завершил снижением третьи торги подряд на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе. "Рыночная волатильность сохранится в ближайшие недели,... "Рыночная волатильность сохранится в ближайшие недели,... читать дальше

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Объем выработки электроэнергии в России в январе-сентябре 2020 года составил 788 млрд кВт.ч, сократившись на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). В частности, ТЭС произвели 471 млрд кВт.ч (-9,2%),... В частности, ТЭС произвели 471 млрд кВт.ч (-9,2%),... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование нового пакета стимулирующих мер в США до ноябрьских президентских выборов и признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Внешнеторговый баланс Италии Внешнеторговый баланс Италии ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 38,79 пункта (1,358%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2817,29 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44409,879 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 278,864 млрд руб., или на...

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ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК. Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК. В процессе премаркетинга ориентир ставки был... В процессе премаркетинга ориентир ставки был... читать дальше

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ООО "СУЭК-Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-06R с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых. Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до... Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до... читать дальше

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Спрос со стороны физлиц на 7-летние облигации с 3-летней офертой ООО "ВИС финанс" объемом 2,5 млрд рублей составил 1,5 млрд рублей. Общий спрос превысил 3 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании. "Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии... "Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии... читать дальше

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