Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3232,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1427,32 млрд руб.

15 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 октября составили по Российской Федерации 3232,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3078,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3072,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2910,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 октября составили 1427,32 млрд руб. против 1289,80779 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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