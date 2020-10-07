Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1607,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2614,47 млрд руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 октября составили по Российской Федерации 1607,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1491,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1732,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1603,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 октября составили 2614,47 млрд руб. против 2465,81312 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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