Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,1612 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,1612 руб.

Минимальный курс евро составил 91,54 руб., максимальный - 93,1575 руб. Была заключена 4461 сделка. Объем торгов составил 18002,21 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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