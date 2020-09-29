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ГЛАВНОЕ
В августе снижение экономики РФ замедлилось до 4,3%
Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в августе на 4,3%. Падение экономики замедлилось. Однако в несырьевых отраслях восстановление приостановилось, отмечает министерство
 
Банк России может улучшить прогноз по динамике ВВП в 2020 году
Банк России может пересмотреть прогноз падения ВВП РФ в 2020 году, снижение может быть меньше прогнозировавшихся в июле 4,5-5,5%, говорится в комментарии ЦБ по экономике. "Данные по ВВП за 2-й квартал 2020 года, наряду с текущими индикаторами...
 
Безработных обучат ведению бизнеса
В августе 2020 года число безработных в России достигло 4,8 млн человек - то есть 6,4% от рабочей силы, следует из данных Росстата. Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года - тогда показатель составлял 6,5%. Для поддержки потерявших...
 
ЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир"
ЦБ РФ перенес на 31 декабря 2020 года с 1 октября срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты "Мир", сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала "Россия 1". "Мы видим, что...
 
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29 сентября 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 сентября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,05 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2910,12 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 сентября снизилась на 0,25% и составила 45334,175 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45334,175 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,049 млрд руб., или на...
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29 сентября 2020 года 19:35
ГТЛК готовит программу облигаций на 500 млрд рублей
Совет директоров ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) утвердил программу облигаций серии 002Р на 500 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Программа облигаций бессрочная.

Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,3428 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3428 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6436 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6436 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный -...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 92,8111 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9702 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,8111 руб.

Минимальный курс евро составил 91,9625 руб.,...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 19:00
В сентябре предпринимательская уверенность в РФ снизилась в добыче, увеличилась в обработке - Росстат
Росстат в сентябре провел обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:56
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС - на 1%
Рынок акций РФ ближе к вечеру вторника завершил основные торги снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне разнополярной динамики на мировых рынках капитала.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно во вторник. Японский...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:50
Октябрьский объем экспорта зерна Россий ожидается на уровне 5,5-5,6 млн тонн
Россия в октябре экспортирует 5,5-5,6 млн тонн зерна, следует из прогноза аналитического центра АО "Русагротранс".

"Экспорт зерна в октябре по сравнению с сентябрем может снизиться, но все равно он останется на крайне высоком уровне - 5,5-5,6 млн тонн", - сообщил...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:47
Ставка 29-го купона бондов ФСК 29-й серии установлена в размере 4,6%
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 29-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,6% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых....    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:47
Банк "Центр-инвест" выставил на 8 апреля 2021г оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,9 млн рублей
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 8 апреля 2021 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,852 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 25 марта 2021 года по 18:00 МСК...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:43
Обанкротившиеся индивидуальные предприниматели смогут быстрее вернуться в бизнес
Обанкротившиеся индивидуальные предприниматели могут получить возможность вновь зарегистрироваться этом статусе или возглавить компанию уже через три года с момента завершения реализации имущества, а не через пять лет, как сейчас. При отсутствии же долгов по налогам и...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:37
В августе объем просроченных более 90 дней розничных ссуд физлиц вырос на 5,4% - ЦБ РФ
В августе общий объем просроченных более чем на 90 дней ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, увеличился на 5,4% до 51,5 млрд рублей, или до 1 трлн 6,9 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Месячный рост этого показателя стал максимальным с...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:28
Бизнес Германии существенно снизил аппетит к риску - опрос Coface
Бизнес Германии демонстрирует существенное снижение аппетита к риску, говорится в сообщении международной компании Coface (Франция), одного из мировых лидеров в области страхования рисков по торговым кредитам, по результатам проведенного опроса 753 немецких предприятий различных...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:24
АКРА присвоило выпуску субординированных облигаций ГПБ на $250,25 млн рейтинг "A+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) на $250,25 млн серии ГПБ-Т2-03Д рейтинг "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении, включение денежных...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 18:20
Нефть увеличила потери на опасениях ослабления спроса
Снижение нефтяных цен усилилось на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей,...    читать дальше
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