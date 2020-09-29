Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6436 руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6436 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный - 11,7199 руб. Было заключено 472 сделки. Объем торгов составил 1031,85 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,619 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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