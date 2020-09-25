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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2502 руб.
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Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома с 28 сентября, а работающим - перейти на "удаленку" или взять отпуск
25 сентября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2502 руб.
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25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2502 руб. Минимальный курс юаня составил 11,238 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 58 сделок. Объем торгов составил 358,22 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,24 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.25 сентября 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 76,2629 руб.
Максимальное значение за месяц (с 26 августа по 25 сентября) - 76,2629 руб. за доллар, минимальное значение - 72,4475 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,76 руб. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,44/77,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 26 коп., средний...
.25 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,11/90,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи упал на...
.25 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 76,26/77,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,26/77,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...
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