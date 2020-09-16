Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,8178 руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8178 руб.

Минимальный курс евро составил 88,665 руб., максимальный - 89,4775 руб. Было заключено 3643 сделки. Объем торгов составил 13303,22 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,765 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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