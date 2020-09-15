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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 131 млрд руб.
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15 сентября 2020 года 09:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 131 млрд руб.
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15 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 131 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 112,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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15 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 52,2 пункта (1,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2980,58 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.15 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 сентября выросла на 1,18% и составила 46436,764 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46436,764 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 540,828 млрд руб., или на...
.15 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1651 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2046 руб. Минимальный курс евро составил 88,72 руб.,... читать дальше
.15 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1151 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1151 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0866 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0421 руб., максимальный -... читать дальше
.15 сентября 2020 года 19:07
Производство легковых автомобилей в России вернулось к падению после небольшого роста в июле: в августе 2020 года их выпуск рухнул на 30% в годовом выражении, в январе-августе - на 30,1%, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В августе в... читать дальше
.15 сентября 2020 года 19:00
На 1 сентября 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 834,7 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2020 г. снизилась на 342,0 млн рублей, или на 15,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Как отмечает Росстат, данные... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом вслед за мировыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, а также на фоне дорожающей нефти. Индекс МосБиржи превысил 2980 пунктов. Во вторник в Азии отмечалась смешанная... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:39
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка на уровне "ВВ+", а также рейтинг его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) на уровне "BB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:23
Власти Белоруссии ожидают поступления финансового кредита России на $1,5 млрд в короткие сроки, заявил заместитель министра финансов республики Андрей Белковец. "Ожидается, что мы достигнем соглашения и получим эти средства ($1,5 млрд) достаточно оперативно. В короткие сроки... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:15
Поставки мобильных телефонов в Китае в августе сократились на 12,9% относительно того же месяца прошлого года - до 26,9 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. В июле падение было... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:09
Объем добычи тихоокеанских лососей в РФ, по данным на 14 сентября, составил 272,512 тыс. тонн, что на 57%, или в 2,3 раза, меньше аналогичного периода 2018 года, сообщило Росрыболовство (традиционно улов лососевых сравнивается между четными и нечетными годами из-за особенностей... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:02
Дефицит республиканского бюджета Белоруссии по итогам 2020 года ожидается на уровне 3 млрд белорусских рублей (порядка $1,157 млрд по текущему курсу) при наличии в бюджете остатков прошлых лет в сумме 6 млрд бел. рублей, сообщил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей... читать дальше
.15 сентября 2020 года 17:54
Минэкономразвития планирует отслеживать долю малых и средних предприятий (МСП), осуществляющих прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. "Минэкономразвития планирует осуществлять постоянный мониторинг в... читать дальше
.15 сентября 2020 года 17:43
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ) направила в Минтранс обращение с просьбой продлить мораторий на банкротство на 6 месяцев, до апреля 2021 года. "Выражая мнение входящих в ее состав 23 ведущих российских авиакомпаний и... читать дальше
.15 сентября 2020 года 17:35
Во 2-м полугодии ВТБ может показать чистый убыток из-за роста резервов по корпоративным кредитам, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's. ВТБ в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 45% в годовом выражении, до 41,9 млрд рублей. "Мы ожидаем, что... читать дальше
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