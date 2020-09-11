ЦБ РФ установил курс евро с 12 сентября в размере 88,6768 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,68 коп.

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу преимущественно выросли, в минусе завершил торги австралийский рынок. Японский индекс Nikkei 225 за день поднялся на 0,7%. Повышение по итогам всей недели было аналогичным. Японский индекс Nikkei 225 за день поднялся на 0,7%. Повышение по итогам всей недели было аналогичным. Доверие крупного... Доверие крупного... читать дальше

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"Единая Россия" обсуждает вопрос индексации всех пенсий, в том числе работающих пенсионеров, сообщил первый зампред фракции в Госдуме Андрей Исаев. "Индексация пенсий не реже раза в год - одно из положений обновленной Конституции. Для реализации этой поправки необходим... "Индексация пенсий не реже раза в год - одно из положений обновленной Конституции. Для реализации этой поправки необходим... читать дальше

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Валовый объем заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году может составить 5,4 трлн рублей, в 2021 году он сократится до 3,822 трлн рублей. При этом объем погашения бумаг в 2020 году, как ожидается, составит 967 млрд рублей. Таким образом, чистое привлечение будет... При этом объем погашения бумаг в 2020 году, как ожидается, составит 967 млрд рублей. Таким образом, чистое привлечение будет... читать дальше

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Объем ввода теплиц в РФ в 2021 году может снизиться в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом на фоне девальвации рубля и недостаточного объема господдержки, прогнозирует Плодоовощной союз. По данным Союза, в 2019 году в России было введено 260 гектаров теплиц, в текущем году... читать дальше

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Федеральная таможенная служба РФ опубликовала предварительные данные об экспорте российского газа за июль 2020 года, а также уточненные данные за предыдущие месяцы 2020 года. Таможенная статистика отражает около 90% поставок "Газпрома" на экспорт. Она содержит данные о... Таможенная статистика отражает около 90% поставок "Газпрома" на экспорт. Она содержит данные о... читать дальше

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Неопределенность относительно восстановления экономики еврозоны сохраняется, а "баланс рисков смещен в сторону понижения", предупредил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. "Прогнозируемая динамика ВВП и инфляции была бы ниже, чем в... "Прогнозируемая динамика ВВП и инфляции была бы ниже, чем в... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,91 пункта. Максимальное... читать дальше

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За первые восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 176 тыс. самозанятых, их общее число увеличилось на 90%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Налог на профессиональный доход... читать дальше

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Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. Безусловно, на... "Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. Безусловно, на... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 4 сентября по 11 сентября) - 75,868 руб. за доллар, максимальное значение - 77,401 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,92 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,01/89,7 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 80...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,23/75,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,53/75,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 14 коп., средний...

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Московский аэропорт "Домодедово" с 1 октября 2020 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний. Индексация составит от 9 до 20% в зависимости от тарифа, следует из материалов аэропорта. Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 10%, до 317 руб.... Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 10%, до 317 руб.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 74,8896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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