.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,2 млрд руб.
.
11 сентября 2020 года 09:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,2 млрд руб.
|0
11 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 108,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 114,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 сентября 2020 года 14:23
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу преимущественно выросли, в минусе завершил торги австралийский рынок. Японский индекс Nikkei 225 за день поднялся на 0,7%. Повышение по итогам всей недели было аналогичным. Доверие крупного... читать дальше
.11 сентября 2020 года 14:10
"Единая Россия" обсуждает вопрос индексации всех пенсий, в том числе работающих пенсионеров, сообщил первый зампред фракции в Госдуме Андрей Исаев. "Индексация пенсий не реже раза в год - одно из положений обновленной Конституции. Для реализации этой поправки необходим... читать дальше
.11 сентября 2020 года 14:01
В 2020 г. чистое привлечение заимствований РФ на внутреннем рынке ожидается в 4,4 трлн руб., в 2021 г. - 2,7 трлн руб.
Валовый объем заимствований РФ на внутреннем рынке в 2020 году может составить 5,4 трлн рублей, в 2021 году он сократится до 3,822 трлн рублей. При этом объем погашения бумаг в 2020 году, как ожидается, составит 967 млрд рублей. Таким образом, чистое привлечение будет... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:51
Объем ввода теплиц в РФ в 2021 году может снизиться в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом на фоне девальвации рубля и недостаточного объема господдержки, прогнозирует Плодоовощной союз. По данным Союза, в 2019 году в России было введено 260 гектаров теплиц, в текущем году... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:32
Федеральная таможенная служба РФ опубликовала предварительные данные об экспорте российского газа за июль 2020 года, а также уточненные данные за предыдущие месяцы 2020 года. Таможенная статистика отражает около 90% поставок "Газпрома" на экспорт. Она содержит данные о... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:24
Неопределенность относительно восстановления экономики еврозоны сохраняется, а "баланс рисков смещен в сторону понижения", предупредил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. "Прогнозируемая динамика ВВП и инфляции была бы ниже, чем в... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,91 пункта. Максимальное... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:15
За первые восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 176 тыс. самозанятых, их общее число увеличилось на 90%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Налог на профессиональный доход... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:07
Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. Безусловно, на... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 75,868 руб.
Минимальное значение за неделю (с 4 сентября по 11 сентября) - 75,868 руб. за доллар, максимальное значение - 77,401 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,92 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,01/89,7 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 80...
.11 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,23/75,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,23/75,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...
.11 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,53/75,63 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,53/75,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 14 коп., средний...
.11 сентября 2020 года 12:59
Московский аэропорт "Домодедово" с 1 октября 2020 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний. Индексация составит от 9 до 20% в зависимости от тарифа, следует из материалов аэропорта. Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 10%, до 317 руб.... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:52
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 74,8896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,78 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2020 года 12:52
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,68 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.