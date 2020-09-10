ЦБ РФ установил курс евро с 11 сентября в размере 89,3036 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 89,3036 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,27 коп.

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ПАО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение выпуска состоится 1 октября, в дату окончания 14-го купонного периода. Погашение выпуска состоится 1 октября, в дату окончания 14-го купонного периода. Выпуск со сроком обращения 10 лет был размещен в... Выпуск со сроком обращения 10 лет был размещен в... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 884 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло также 884 тыс., а не 881 тыс., как... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло также 884 тыс., а не 881 тыс., как... читать дальше

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Банк России не видит особенных последствий для экономики и финансового рынка от текущих колебаний курса рубля, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг. "Курс у нас плавающий, сейчас он продолжает колебаться в том диапазоне, который мы... "Курс у нас плавающий, сейчас он продолжает колебаться в том диапазоне, который мы... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8%, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг. В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5%, в 2022 году - на... В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5%, в 2022 году - на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,26 пункта (0,183%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2881,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2896,9 (+0,72%) пункта,... читать дальше

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Базовый сценарий ЦБ РФ не предусматривает усиления санкционного режима, в рисковом варианте оно есть, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе онлайн-конференции в четверг. "В базовом сценарии изменение санкционного режима не является частью... "В базовом сценарии изменение санкционного режима не является частью... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/76,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Международные резервы России на 4 сентября составили $591,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 28 августа международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,1 млрд. По состоянию на 28 августа международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,1 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2020 года в середине прогнозного диапазона (3,7-4,2%), сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на онлайн-конференции в четверг. "Августовская инфляция в том виде, в котором она вышла, она действительно оказалась на десятую... "Августовская инфляция в том виде, в котором она вышла, она действительно оказалась на десятую... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Ненецкого автономного округа (НАО) на уровне "ruА+" с "негативным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Социально-экономическое положение округа оценивается агентством сдержанно. Объем ВРП за 2019 год, по... Социально-экономическое положение округа оценивается агентством сдержанно. Объем ВРП за 2019 год, по... читать дальше

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Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, на которые пришлись ограничения работы магазинов из-за COVID-19. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-торговли в России в первом... По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-торговли в России в первом... читать дальше

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Основная ставка Центрального банка Узбекистана решением внеочередного заседания правления регулятора снижена с 15% до 14% годовых, сообщила пресс-служба центробанка. "Данное решение обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции,... "Данное решение обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции,... читать дальше

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В пятницу, 11 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 58787,96 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В пятницу, 11 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2559,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона показали разнонаправленные динамику по итогам торгов в четверг. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,88%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,88%. Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp.... Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов Райффайзенбанка на "стабильный" с "негативного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российского банка в иностранной и национальной валютах были... Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российского банка в иностранной и национальной валютах были... читать дальше

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