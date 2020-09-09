Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 804,5 млрд руб.

9 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 804,5 млрд руб.

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Власти ФРГ надеются, что Великобритания полностью выполнит свою часть соглашения с Брюсселем по Brexit, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. "Мы хотим продолжать доверять британскому правительству в том, что оно полностью исполнит соглашение о выходе (из ЕС)", - приводят... читать дальше

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Минпромторг России предлагает с 2021 года включить питьевую упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. "С апреля этого года по инициативе Совета Федерации мы запустили эксперимент по маркировке новой товарной группы - это питьевая упакованная вода.... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-493 на 24 млрд 191,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) полностью разместило дополнительный выпуск облигаций БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей по цене 100% номинала, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 7 сентября с 11:00 до 15:00... Сбор заявок прошел 7 сентября с 11:00 до 15:00... читать дальше

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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, в 2,1 раза, до $23,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($49,0 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней... Профицит внешней... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз для мирового нефтегазового сектора, отметив его начавшееся восстановление после глубокого спада во втором квартале текущего года. В то же время, эксперты агентства предупреждают, что впереди у отрасли много... читать дальше

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Проект объездной дороги в обход Кемерово находится на стадии обсуждения, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин журналистам во время рабочей поездки в Кемерово. "Пока проект находится в стадии обсуждения. Мы поддерживаем этот проект, но сегодня есть ограничения... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,35 пункта (0,22%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,44 пункта. Максимальное... читать дальше

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Компании в Испании, Италии, Нидерландах и Великобритании более охотно сокращали дивиденды, чем зарплату топ-менеджеров в текущем году, несмотря на призывы к руководству со стороны акционеров разделить с ними финансовое бремя, вызванное пандемией коронавируса. Более... Более... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,15/76,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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Экспорт российского дизельного топлива в январе-июле 2020 года составил почти 32 млн тонн, что на 7,8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом в денежном выражении экспорт дизтоплива упал в январе-июле на 26% год к году - до $12,358 млрд, сообщается в... читать дальше

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Минэнерго РФ ожидает увеличения потребления электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) на 1,6% в сравнении с ОЗП 2019-2020 гг., сообщил глава ведомства Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Увеличение потребления... "Увеличение потребления... читать дальше

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Импорт мяса (кроме мяса птицы, в Россию в январе-июле 2020 года сократился на 32,7% по сравнению с показателем за январь-июль 2019 года, до 152 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В стоимостном выражении импорт снизился на 27,7%, до $551,4 млн. При этом... При этом... читать дальше

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Промышленные предприятия Москвы могут претендовать на получение одного из трех статусов, гарантирующих поддержку городских властей, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. "Столица нуждается в новых жилых, офисных и... "Столица нуждается в новых жилых, офисных и... читать дальше

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В четверг, 10 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52103,68 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В четверг, 10 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4091,04 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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