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09 сентября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,7369 руб.
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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 сентября, составляет 89,7369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,98 коп.
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Уровень безработицы в Южной Корее в августе опустился до 3,2% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Это минимальный показатель за последний год. Аналитики не ожидали изменения безработицы, сообщает... читать дальше
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,11/77,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...
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Рынок акций РФ начал торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на негативном внешнем фоне: индекс Мосбиржи на старте снизился на 0,1%, индекс РТС прибавил 0,2%. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций... читать дальше
.09 сентября 2020 года 09:59
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1960 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2298,97 млрд руб.
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В РФ в сентябре выплатят 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка
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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин РФ с предложениями внести в Налоговый кодекс ряд изменений, которые, по мнению индустрии, должны помочь дальнейшему развитию рынка. "Интерфакс" ознакомился с документом. Так,... читать дальше
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"Яндекс" объединит сервис "Беру" с "Яндекс.Маркетом": с 1 октября на платформе можно будет не только сравнивать цены, но и заказывать товары, сообщила интернет компания. Сервис "Беру" будет доступен в новом разделе "покупки". К концу 2020 года маркетплейс планирует... читать дальше
.09 сентября 2020 года 09:27
Курс доллара США в среду стабилен в паре с евро и снижается относительно иены. Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1776 по сравнению с $1,1775 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара относительно иены опустилась до 105,91 иены с 106,04 иены на... читать дальше
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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций технологических компаний, которая распространилась по всем регионам мира. Так, американский индикатор Nasdaq Composite, в расчете которого основную долю занимают... читать дальше
.09 сентября 2020 года 09:10
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Международного инвестиционного банка (МИБ) до "A-" с "BBB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... читать дальше
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.09 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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