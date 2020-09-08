ЦБ РФ установил курс евро с 9 сентября в размере 89,7369 руб.

8 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 сентября, составляет 89,7369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,98 коп.

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-492 на 20 млрд 222,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок более года, в июле 2020 года снизилась до 10,85% с 11,39% в июне, пятый месяц подряд обновив абсолютный минимум, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. На долгосрочные... На долгосрочные... читать дальше

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Сбор подсолнечника в РФ в этом сельхозгоду позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия и сохранить стабильную ситуацию на рынке, говорится в пресс-релизе Минсельхоза. "Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны в период... "Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны в период... читать дальше

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Общее производство золота в России в январе-июне 2020 года выросло на 2% в годовом сравнении, до 146,485 тонны, подсчитал Союз золотопромышленников РФ. В том числе объем производства добычного золота вырос на 5%, до 116,383 тонны, производство золота в концентратах - на... В том числе объем производства добычного золота вырос на 5%, до 116,383 тонны, производство золота в концентратах - на... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 54,42 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2877,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2948,88 (+0,57%) пункта,... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика восстанавливается после спада, связанного с эпидемией коронавируса, и заверил, что у правительства есть четкие ориентиры, как двигаться дальше. "Вопреки негативным прогнозам в России спад оказался не таким... "Вопреки негативным прогнозам в России спад оказался не таким... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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Министерство финансов России 9 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 и ОФЗ-ПК серии 29013 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17... Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,45/77,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 85 коп., Cредний курс продажи...

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг кредитоспособности банка, по мнению агентства, обусловлен адекватной оценкой... Рейтинг кредитоспособности банка, по мнению агентства, обусловлен адекватной оценкой... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при снижении способности к его... "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при снижении способности к его... читать дальше

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Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в августе увеличились на 8,9% (год к году) и составили 1,7 млн автомобилей, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). Темпы роста показателя стали... Темпы роста показателя стали... читать дальше

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В среду, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В среду, 9 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 325225,65 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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