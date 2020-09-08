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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4771 руб.
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08 сентября 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,4771 руб.

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8 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 89,4771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,87 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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08 сентября 2020 года 16:39
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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-492 на 20 млрд 222,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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08 сентября 2020 года 16:34
Ставки по краткосрочным депозитам снизились до текущей инфляции, ставки розничных кредитов обновили минимумы
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок более года, в июле 2020 года снизилась до 10,85% с 11,39% в июне, пятый месяц подряд обновив абсолютный минимум, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

На долгосрочные...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:27
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Сбор подсолнечника в РФ в этом сельхозгоду позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия и сохранить стабильную ситуацию на рынке, говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны в период...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:17
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В том числе объем производства добычного золота вырос на 5%, до 116,383 тонны, производство золота в концентратах - на...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 8 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 54,42 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2877,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2948,88 (+0,57%) пункта,...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:10
Российская экономика восстанавливается, у правительства есть четкие ориентиры по дальнейшим действиям - Мишустин
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика восстанавливается после спада, связанного с эпидемией коронавируса, и заверил, что у правительства есть четкие ориентиры, как двигаться дальше.

"Вопреки негативным прогнозам в России спад оказался не таким...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:04
АКРА подтвердило рейтинг ЕАБР по международной шкале на уровне "A-", по нацшкале - "AAA(RU)" , прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:03
Минфин РФ 9 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 24021 и 29013
Министерство финансов России 9 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 и ОФЗ-ПК серии 29013 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 75,45/77,07 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,45/77,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 85 коп., Cредний курс продажи...
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08 сентября 2020 года 15:55
Меркель: решение по "Северному Потоку 2" будет европейским, а не немецким
Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:53
АКРА подтвердило рейтинг ЕАБР по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:49
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг кредитоспособности банка, по мнению агентства, обусловлен адекватной оценкой...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:46
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

"Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при снижении способности к его...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:34
Продажи автомобилей в Китае выросли в августе на 8,9%
Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в августе увеличились на 8,9% (год к году) и составили 1,7 млн автомобилей, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Темпы роста показателя стали...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:30
В среду, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб.
В среду, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:30
В среду, 9 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 325225,65 млн руб.
В среду, 9 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 325225,65 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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